(ANSA) - VILLASIMIUS, 15 GIU - Spiaggia di Punta Molentis di cambia. Passo indietro del Comune di Villasimius con il sindaco Gianluca Dessì che ha revocato l'ordinanza del 5 giugno che prevedeva per l'accesso a una delle 'perle' del sud est della Sardegna divieti di ombrellone ad eccezione di famiglie con bambini sino a 10 e o con over 65. La notizia di queste limitazioni aveva fatto il giro del mondo sollevando anche diverse polemiche sui social. Una settimana dopo la nuova ordinanza in vigore sino al 31 ottobre 2026. Il limite massimo per gli accessi via terra passa, così, da 150 a 190 persone "complessivamente e contemporaneamente presenti sul compendio e comunque entro il limite massimo di 90 mezzi al giorno", mentre con la precedente ordinanza era possibile l'ingresso solo a 70 auto. Resta, per l'accesso via mare, il limite massimo di 100 persone al giorno contemporaneamente e solo se trasbordati da operatori autorizzati a operare nell'Area Marina Protetta Capo Carbonara. Via libera agli ombrelloni, ma solo uno per ciascun nucleo familiare o gruppo di utenti, indipendentemente dalla modalità di accesso, "purché la relativa posa avvenga con modalità controllata da personale appositamente incaricato dalla società in house Villasimius Srl". In pratica non si potrà entrare in spiaggia e piazzare l'ombrellone autonomamente, ma solo secondo le modalità indicate dagli addetti: questo per "preservare l'equilibrio geomorfologico dell'arenile e limitare l'impatto antropico sul sistema costiero". Vietato poi transitare o sostare sulle dune di sabbia. L'accesso a Punta Molentis (sempre tramite ticket e prenotazione), che nel luglio 2025 era stata interessata da un vasto incendio che aveva distrutto decine di auto nel parcheggio con i vacanzieri messi in salvo via mare, è consentito dalle 8 alle 20. (ANSA).