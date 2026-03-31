(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'aumento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e dei contributi per l'accesso alla pensione anticipata è legato alla speranza di vita calcolata per chi ha 65 anni. Secondo le tabelle Istat appena aggiornate per il 2025 si è raggiunto il numero di anni di speranza di vita a 65 anni più alto dall'inizio delle serie storiche (2002), a 21,4 anni, un dato ancora provvisorio che sarà aggiornato a dicembre. La speranza di vita a 65 anni è cresciuta di 1,4 anni rispetto al 2020, anno nel quale con la pandemia la speranza di vita è crollata rispetto al 2019 quando era di 21 anni. Rispetto al 2015 la speranza di vita a 65 anni è aumentata di 1,1 anni. Per calcolare lo scatto dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e contributivi per la pensione anticipata nel 2029 (scatto successivo a quello del 2027) andranno confrontati nella speranza di vita a 65 anni il biennio 2023/2024 con quello 2025/2026. (ANSA).