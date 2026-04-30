(ANSA) - ROMA, 30 APR - E' fissato per domani mattina nel carcere di Regina Coeli l'udienza di convalida del fermo per Eitan Bondì, il 21 enne in stato di fermo per l'accusa di tentato omicidio in relazione a quanto avvenuto a margine di una manifestazione dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. L'indagato è stato oggetto di perquisizione da parte degli inquirenti, coordinati dai pm dell'antiterrorismo. Nell'abitazione sono state trovate alcune pistole, dei fucili, coltelli e munizioni. Il giovane ha il porto d'armi per fini sportivi.