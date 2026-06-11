(ANSA) - PARETE, 11 GIU - Uomo ferito gravemente con un colpo di fucile: arrestato un 60enne. È accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Parete e dai colleghi del nucleo investigativo della compagnia di Aversa: le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo, 60enne già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 anni, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il 60enne, secondo l''accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. Mentre l'aggressore faceva perdere le proprie tracce, sul posto giungeva un'ambulanza del 118, con il personale sanitario che prestava le prime cure per poi trasportare il ferito all'ospedale di Aversa. Le condizioni del 59enne sono apparse immediatamente critiche, tanto che l'uomo è stato sottoposto ad un urgente intervento chirurgico. Nel frattempo, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti attraverso sopralluoghi, l'ascolto delle persone informate sui fatti e perquisizioni personali, veicolari e domiciliari durante le quali sono stati sequestrati tra l'altro cellulari, indumenti e altri elementi ritenuti utili a ricostruire quanto accaduto. Effettuati anche i test per la ricerca di eventuali residui da sparo. Alla luce degli elementi acquisiti, il 60enne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. (ANSA).