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(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - SpaceX si prepara a superare Amazon e a diventare la quinta maggiore società per capitalizzazione di mercato. Prima dell'avvio degli scambi, i titoli SpaceX - riporta il Financial Times - salgono del 10% portando al 50% il rialzo realizzato dallo sbarco a Wall Street venerdì. A spingere il gigante di Elon Musk è l'acquisizione di Anysphere per 60 miliardi di dollari. Se i guadagni nel pre-market dovessero tenere nelle regolari contrattazioni, SpaceX arriverebbe a valere 2.800 miliardi, superando Amazon. (ANSA).