- WASHINGTON, APR 21 - SpaceX ha detto di poter acquisire Cursor entro la fine dell'anno per 60 miliardi di dollari, oppure di pagare 10 miliardi per "il lavoro svolto insieme". La società fondata da Elon Musk, che ricopre ora la posizione di ceo, ha annunciato in un post su X di aver ottenuto i diritti per acquisire la startup di coding Cursor per 60 miliardi entro la fine dell'anno, oppure di pagare 10 miliardi per il lavoro che le due aziende stanno svolgendo insieme. "SpaceXAI e Cursor stanno strettamente collaborando ora per creare la migliore IA al mondo per il coding e il lavoro basato sulla conoscenza", ha affermato l'azienda nel post.