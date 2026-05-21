- WASHINGTON, MAY 20 - SpaceX ha dato conto delle transazioni intercorse con Tesla, specificando tra l'altro di aver acquistato da quest'ultima, nel 2025, il modello Cybertruck per un controvalore di 131 milioni di dollari al "prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore". Il prospetto informativo di SpaceX per la quotazione al Nasdaq, depositato alla Sec, ha fornito una prima panoramica delle cifre relative ai pagamenti effettuati in favore delle altre società che fanno capo a Elon Musk. Sempre nel 2025, SpaceX ha acquistato da Tesla prodotti per l'accumulo di energia Megapack del valore di 506 milioni e i pagamenti sono stati fatti a condizioni analoghe a quelle offerte da terze parti. Tra le altre forme di collaborazione one tra le due società ci sono la partnership per la realizzazione di una grande fabbrica di chip denominata Terafab e un progetto di intelligenza artificiale chiamato Macrohard.