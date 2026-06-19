(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 19 GIU - Spara due colpi di fucile, uno alla parte alta e uno alla parte bassa della vetrata della porta della società di servizi e gestione immobiliare Domus Aurea a Civitanova Marche (Macerata), e poi scappa in auto, lungo la statale Adriatica. L'autore del gesto, avvenuto stamattina, è un 81enne originario di Pesaro sul quale pende uno sfratto esecutivo al prossimo 30 giugno. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e la polizia e sono partite le indagini. L'uomo è stato rintracciato poco dopo. In tarda mattinata si è presentato in Questura a Pesaro per costituirsi e lì è stato arrestato. L'81enne abita a Pesaro in un appartamento di proprietà di Mattia Rinaldi, titolare della società che gestisce condomini. L'anziano, che ha sparato probabilmente con una doppietta, aveva già minacciato Rinaldi in passato. Dentro l'agenzia c'erano i dipendenti a lavoro ma, visto che il gesto si è limitato a sfondare la porta del primo piano, non ci sono stati feriti. (ANSA).