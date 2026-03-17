INNSBRUCK. La polizia di Innsbruck sta indagando per la tragica morte di tre giovanissimi, una 13enne, la sua amica 16enne e un ragazzo di circa 18 anni.

I decessi sono avvenuti a distanza di pochi giorni e, secondo gli inquirenti, sono attribuibili a overdose, scrive la Tiroler Tageszeitung.

Il Centro di competenza per la tutela dalla violenza mette in guardia dallo sfruttamento, anche sessuale, di ragazze per accedere a stupefacenti.

La vittime spesso però non collaborano con la polizia, per questo i reati restano impuniti.