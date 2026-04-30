(ANSA) - LONDRA, 30 APR - Momenti di agitazione, oggi, in un'affollata stazione ferroviaria e della metropolitana di Londra, quella di Farringdon, non lontano da King's Cross, a causa di una sospetta fuga accidentale di gas. Lo riportano i media britannici citando la Transport Police della capitale e i servizi della Fire Brigade. La stazione è stata temporaneamente evacuata dai passeggeri e chiusa al traffico, mentre un piccolo numero di persone, che avevano inalato aria viziata e manifestato qualche malessere nella respirazione o si era fatta prendere dal panico, è stato soccorso sul posto. Al momento non si registrano sospetti di atti intenzionali né problemi di salute gravi. Sul posto sono comunque intervenuti a scopo precauzionale ambulanze e pattuglie di polizia, mentre un paio di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro assieme agli addetti ferroviari per identificare il problema e risolverlo. (ANSA).