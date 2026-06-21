PHOTO
FORMIA. Si è conclusa positivamente la vicenda delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate nella serata di oggi a Formia, all'interno dell'abitazione dello zio materno.
Secondo le prime informazioni, l'appartamento si trova nel quartiere Rio Fresco ed è situato nelle immediate vicinanze della casa della madre delle due giovani.
Dopo il ritrovamento sono stati avviati gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti per ricostruire gli spostamenti delle ragazze e verificare quanto accaduto nelle ore successive all'allontanamento dalla struttura.