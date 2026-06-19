(ANSA) - CIVITELLA ALFEDENA, 19 GIU - Un paio di settimane prima della scomparsa di Sarah e Alisya, "in paese c'erano due persone sospette, che mi colpirono per il loro comportamento". E' questa una delle segnalazioni, arrivate già nei giorni scorsi agli investigatori, sul caso delle due sorelline di cui non si ha traccia ormai da oltre dieci giorni, da quando hanno lasciato la casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano. "Nel fine settimana del 17 maggio - racconta all'ANSA una commerciante della zona - entrarono nel locale due persone che mi colpirono per il loro comportamento. Chiesi loro cosa facessero da queste parti e mi risposero che stavano ispezionando la zona. Ebbi una strana impressione". "Cercarono di mettersi in tasca un pacchetto di caramelle, come li notammo lo riposero - dice ancora -. Presero due calici di vino rosso, poi di colpo, come se si fossero sentiti osservati, mentre parlavano concitatamente al telefono e tra di loro, pagarono velocemente, uno dei due svuotò i calici nel lavandino e andarono via di corsa". L'episodio, al momento, non risulta collegato alle indagini sulla scomparsa delle due sorelle ma è stato comunque riferito ai carabinieri che indagano sulla scomparsa. "E' stata mia premura informare comunque gli inquirenti quando ho saputo che proprio in quel fine settimana di maggio erano venuti familiari a trovare le ragazze", conclude la commerciante. (ANSA).