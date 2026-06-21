(ANSA) - CIVITELLA ALFEDENA, 21 GIU - L'avvocato della madre di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse da due settimane dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, annuncia all'ANSA un'integrazione alla denuncia che conterrebbe un nuovo audio. Secondo Enrico Mastantuono si tratta di una registrazione di sei secondi "in cui un'operatrice di una casa famiglia, infastidita da Sarah che voleva passare altro tempo al telefono con la mamma, ha detto: 'hai rotto, riattacca'". "Non posso dire di quale casa famiglia si tratta - aggiunge il legale -, ma l'audio della registrazione tra poche ore sarà pronto per diventare materiale probatorio". (ANSA).