(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Io e i miei genitori siamo al settimo cielo": lo afferma all'ANSA Maria Rosaria Centrone, sorella di Domenico, uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla liberati oggi in Libia. "Aspettiamo di poterlo riabbracciare. Non ho i dettagli del lavoro diplomatico del ministero degli Esteri e delle altre istituzioni ma sono certa che abbiano fatto un lavoro eccellente e certosino nei dialoghi con una controparte complessa". "Domani è il compleanno di mio fratello. L'avevo detto al ministro Tajani quando lo avevamo incontrato a Bari: e il fatto che domani mio fratello possa compiere gli anni in libertà è un regalo indescrivibile!". "Grazie alle nostre istituzioni, grazie a tutto lo spettro politico che davvero, da destra a sinistra, in questo mese si è speso per la liberazione di Nico. Grazie ai giornalisti che con etica hanno evitato che cadesse il silenzio su questa vicenda. Grazie ai compagni e alle compagne di Nico che hanno pensato a lui in ogni momento. Grazie a chi ci è stato vicino, a chi ci ha espresso solidarietà. Grazie all' Italia solidale, empatica, che sa fare comunità. E grazie, infinite, al console Filippo Colombo", aggiunge la sorella dell'attivista all'ANSA. "Saper unire umanità e competenza ogni giorno in una situazione così delicata non è per nulla scontato. Grazie di cuore a chi ci ha messo il cuore, da parte mia e dei miei genitori", conclude. (ANSA).