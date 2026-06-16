(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Gli Stati Uniti si avvicinano al loro 250mo anniversario il mese prossimo, ma molti americani dubitano che il Paese sopravviverà per un periodo altrettanto lungo. A rivelarlo è un sondaggio Reuters/Ipsos, che ha evidenziato profonde divisioni sulla percezione che la popolazione ha dell'America. Circa il 38% degli intervistati - tra cui il 40% dei democratici e il 26% dei repubblicani - ha affermato di non credere che gli Stati Uniti esisteranno ancora come nazione unita tra 250 anni, mentre il 62% ha espresso la convinzione che il Paese sopravviverà. Il 64%, invece, ha affermato che la democrazia americana rischia di fallire, rispetto al 57% registrato ad agosto dello scorso anno: tale aumento è stato trainato da un maggior numero di repubblicani preoccupati per la tenuta della democrazia. La maggioranza degli americani, inclusi tre quarti dei democratici e metà dei repubblicani, ritiene che le celebrazioni per il 250mo anniversario del Paese abbiano assunto una connotazione eccessivamente politica, e gli intervistati sono apparsi divisi anche sul come celebrare il Giorno dell'Indipendenza. Circa il 52% dei repubblicani ha dichiarato che i festeggiamenti includeranno l'uso di abiti rossi, bianchi e blu, i colori della bandiera, contro il 20% dei democratici. E i repubblicani si sono mostrati più propensi dei democratici a partecipare a spettacoli pirotecnici (il 46% contro il 28%). (ANSA).