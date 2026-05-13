(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Gli stoccaggi italiani di gas hanno raggiunto il 50%. Lo rende noto Snam in occasione della trimestrale. Il gruppo ricorda che lo scorso 23 aprile, a seguito delle ultime aste per l'allocazione della capacità di stoccaggio gas per il prossimo inverno, la capacità assegnata ha consentito di raggiungere l'obiettivo di riempire gli stoccaggi italiani ad almeno il 90%. Il dato sul riempimento attuale al 50% della capacità complessiva è riferito alla fine di aprile. (ANSA).