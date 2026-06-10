(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Torna questo weekend lo Slow Food Day. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno oltre 80 appuntamenti organizzati da Condotte, Comunità Slow Food e associazioni regionali porteranno in tutta Italia la filosofia di Slow Food: il racconto di un cibo capace di generare piacere, consapevolezza e cambiamento. Un'edizione particolare, che celebra anche il quarantesimo anniversario della fondazione di Slow Food e anche "la prima occasione per rinnovare il nostro impegno nel solco tracciato dal nostro fondatore, Carlo Petrini", come ha ricordato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. "Raccogliamo la sua eredità con gratitudine e responsabilità - prosegue - trasformando le sue idee in azioni concrete e continuando il nostro lavoro con la gioia e la determinazione che ci ha insegnato. Per l'intero weekend in tutta Italia, festeggiamo insieme il nostro orgoglio di essere Slow Food. Nelle aziende agricole, nei ristoranti alleati e nelle piazze, l'associazione si manifesta con attiviste e attivisti che sostengono e raccontano il cibo - e un mondo - buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Un giorno dedicato al tesseramento, primo sostegno a Slow Food, per entrare a far parte del 'movimento globale del cibo'". Gli appuntamenti vanno dal Piemonte alla Sicilia, e invitano a rallentare il passo, imparare a conoscere i processi di produzione locali, a interagire con la propria comunità, a osservare e apprezzare il paesaggio, educare al gusto e alla biodiversità. Saranno anche un'occasione per ripercorrere la storia di Slow Food e per rievocare la memoria del suo fondatore Carlo Petrini. (ANSA).