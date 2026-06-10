(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - "Il lavoro portato avanti in questi anni sulla cattedrale di San Massimo è stato anche, e soprattutto, quello di superare un ostacolo normativo che per troppo tempo ha bloccato la ricostruzione dell'edilizia religiosa nella nostra città. Mi riferisco alla norma del 2015 che impediva la ricostruzione degli edifici di culto non sottoposti a vincolo e che ha di fatto paralizzato numerosi interventi". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Massimo e dell'incontro con la stampa organizzato al Duomo, stamani, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell'Aquila e Teramo. "Grazie a un'iniziativa che abbiamo promosso come Comune - ha spiegato - il Governo è intervenuto con la Legge di Bilancio 2026, superando questo limite e restituendo una prospettiva concreta a tanti luoghi fondamentali per la vita delle nostre comunità". "È un risultato importante - ha aggiunto - che si inserisce in un impegno più ampio assunto anche davanti alla più alta autorità della Chiesa, Papa Francesco, in occasione della sua visita all'Aquila su sollecitazione del cardinale Giuseppe Petrocchi. In quell'occasione abbiamo ribadito la volontà di restituire nel minor tempo possibile la cattedrale di San Massimo, non solo come straordinario edificio di culto, ma come luogo simbolo dell'identità cittadina" ha dichiarato il sindaco dell'Aquila". "Pur nella complessità delle lavorazioni - detto ancora Biondi - l'obiettivo è quello di arrivare a un traguardo significativo entro il 2026. Sarebbe un segnale forte: da un lato il Teatro comunale e dall'altro la nostra Cattedrale, due simboli della rinascita che testimoniano l'accelerazione che abbiamo voluto imprimere alla ricostruzione. Il riconoscimento dell'Aquila come Capitale italiana della Cultura ha rappresentato uno stimolo concreto in questa direzione, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come modello nazionale, capace di coniugare tutela, valorizzazione e rilancio". (ANSA).