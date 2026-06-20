(ANSA) - ROMA, 20 GIU - I bambini presenti con le madri in cella sono attualmente 30. "Mai così tanti negli ultimi anni". A dirlo è Aldo Di Giacomo (Fsa-Cnpp-Spp), riferendo che l'Icam - Istituto a custodia attenuata per madri con bambini al seguito - di Lauro, vicino ad Avellino, ha il triste primato di bambini in carcere con le madri: sono 13 su un totale di 30 bambini che si trovano, oltre a Lauro, a Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari. La maggior parte delle donne detenute sono straniere o di etnia rom, spesso arrestate per piccoli reati. "Il governo - spiega DI Giacomo - ha reso facoltativo il rinvio della pena avendo come obiettivo proprio loro, le quali secondo il governo fanno figli principalmente per non andare in carcere. Di fatti, nel 2025, col decreto sicurezza il rinvio della pena per le donne incinte o con bambini di meno di un anno è diventato facoltativo". In alternativa al carcere in Italia ci sono solo due case famiglia protette, a Milano e a Roma. Il sindacalista ricorda che la legge di bilancio 2026 ha tagliato di oltre il 60 per cento i fondi per le strutture della giustizia minorile e che 30 bambini oggi - un anno fa erano una dozzina - "non vivono in un luogo qualunque. Diventa perciò sempre più necessario accelerare i provvedimenti per mettere fine a questa barbarie nei confronti dei piccoli. Dopo anni di proposte di legge depositate in Parlamento per il superamento degli istituti e il passaggio a case e strutture specifiche, intensificheremo ogni iniziativa in grado di dare una svolta a questa vicenda prima di tutto di inciviltà umana". (ANSA).