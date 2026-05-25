- ROMA, 25 MAG - Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare piano e iniziare discussione diversa. È quanto si apprende da fonti sindacali secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. "Chiedo all'azienda di ritirare il piano presentato oggi al tavolo e di aprire un confronto vero, per costruire insieme una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione", avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende, replicando all'azienda al tavolo Electrolux al Mimit. "Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Anche nelle crisi più difficili - avrebbe proseguito - si può arrivare a un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. Lo abbiamo dimostrato con Beko. Anche in questo caso lavoriamo insieme, con responsabilità".