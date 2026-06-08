(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità". Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, in una nota, in riferimento all'articolo di ieri che riferiva di una denuncia nei suoi confronti di violenza sessuale da parte di una donna. "Mi sono anche dichiarato pronto, da subito, a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso - aggiunge -, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità". (ANSA).