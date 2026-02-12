(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Firmato oggi il rinnovo del Contratto integrativo aziendale con Just Eat Italia, valido fino al 31 dicembre 2027. Un risultato significativo a cui abbiamo lavorato intensamente e che dimostra, ancora una volta, la validità e l'efficacia delle buone relazioni sindacali instaurate in azienda": è quanto riferisce in una nota la Fit-Cisl. "Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro - prosegue ancora la nota - l'intesa prevede degli elementi nuovi: una pianificazione settimanale dei turni che verranno comunicati al rider entro la mezzanotte di venerdì, con diritto a un sabato libero al mese; una riduzione delle tempistiche per l'applicazione integrale del Ccnl della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione". "Sul versante economico -spiega la Federazione dei trasporti cislina -si prevede un allineamento automatico agli aumenti retributivi contemplati dal Ccnl rinnovato il 6 dicembre 2024. Su richiesta delle organizzazioni sindacali, inoltre, è stato istituito un Premio di Risultato che sarà erogato in quote trimestrali e, a discrezione del lavoratore, in forma monetaria o convertibile in welfare. Il premio si basa su due indicatori: presenza e produttività". "In tema di salute e sicurezza - rimarca la Fit-Cisl - aspetti centrali dell'accordo, le parti hanno confermato il Protocollo meteo per i casi di condizioni avverse e introdotto un'importante novità: l'attivazione della tutela legale a favore dei lavoratori vittime di aggressioni o di altri eventi che possano minacciare la propria incolumità fisica". "L'intesa rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro e, di conseguenza, della qualità del servizio", sottolinea il sindacato. (ANSA).