(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 29 MAR - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha chiarito che il suo Paese non cerca conflitti con gli Stati Uniti, respingendo però l'insistenza di Donald Trump nel rinominare il Golfo del Messico come "Golfo d'America". Durante un evento a Zacatecas, ha affermato: "Siamo un Paese di pace, questo ci caratterizza. Con il governo statunitense vogliamo la pace, non litigare, non ci interessa affatto scontrarci". Sheinbaum ha aggiunto che l'obiettivo primario è proteggere i connazionali oltre confine. Tuttavia, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente statunitense, ha difeso l'identità geografica chiedendo alla folla: "Come si chiama? Golfo del?", ottenendo in risposta un forte e unanime "Messico!". La disputa è iniziata lo scorso anno, quando un decreto statunitense ha ordinato di cambiare il nome ufficiale nei propri registri territoriali. La decisione ha spinto il governo messicano a fare causa a Google per aver modificato la dicitura sulle sue mappe digitali. (ANSA).