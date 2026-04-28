(ANSA) - ROMA, 28 APR - E' stato sgomberato stamani il centro sociale 'L38 Squat', nel quartiere Laurentino 38 alla periferia sud di Roma. Le operazioni condotte dalle forze dell'ordine sono scattate nelle prime ore del mattino. Lo sgombero di questa occupazione abusiva "era necessaria sia per il ripristino della legalità, sia per fare andare avanti dei lavori per il recupero di diversi alloggi Ater, circa una cinquantina", ha spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Intanto lo stesso centro sociale ha annunciato per le 16 un presidio di solidarietà a cui è invitato partecipare tutto il quartiere. In vista di questo presidio, Giannini si è detto "convinto di poter gestire queste manifestazioni con la massima serenità, come sempre".