(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Un ragazzo di 20 anni è morto e un altro di 25 è ricoverato in prognosi riservata dopo lo schianto della moto su cui viaggiavano in via Tesio, non lontano dallo stadio di San Siro a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intorno alle 2.30 il ventenne, senza patente che era alla guida della moto di proprietà dell'amico, ha superato a sinistra un'auto e ha perso il controllo finendo contro due macchine parcheggiate. Nell'incidente è stata coinvolta anche la vettura superata. La ventenne alla guida è stata portata in codice verde al San Paolo ed è risultata positiva al pre drogatest. I due ragazzi sono stati soccorsi: il 25enne al San Carlo e il ventenne a Niguarda dove è deceduto. (ANSA).