(ANSA) - BARI, 25 DIC - Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard che è morto oggi a Bari, nel giorno di Natale, in piazza Cesare Battisti. Ne dà notizia l'associazione di volontariato Incontra, spiegando che "si è spento per un malore fatale che colpisce nuovamente chi è solo e chi quindi impossibilitato a chiedere aiuto". L'uomo è stato trovato senza vita verso l'ora di pranzo. "La nostra Unità di strada - spiega Incontra - come ogni giorno, e come ogni vigilia di Natale, era andata ieri sera, 24 dicembre, a donargli il suo regalo, la scatola di Natale a cui tutta la città partecipa. La condivisione di un dolce, di un pensiero, il cambio delle coperte, una pulizia veloce del luogo, un momento di preghiera e la consegna del suo dono, del suo regalo a cui teneva sopratutto per la lettera e il pensiero gentile a lui dedicato dall'anonimo donatore". "Immaginiamo questa mattina Pietro intento a leggere la lettera a lui dedicata prima di incamminarsi tra le strade della sua città - prosegue l'associazione -. Perché a Pietro piaceva leggere, tantissimo, romanzi, storie e poesie. Come l'ultima che assieme abbiamo letto e che tanto ti ha commosso e che tanto abbiamo commentato e che vogliamo riportare: 'Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa'". (ANSA).