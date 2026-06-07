(ANSA) - ROVIGO, 07 GIU - Un uomo di 68 anni di Crespino (Rovigo), che era in sella a un "Ciao" Piaggio, è stato denunciato per ricettazione dopo un controllo dei Carabinieri che hanno scoperto che il ciclomotore risultava rubato nel 1981 a Ferrara. I militari avevano fermato l'uomo, un pensionato del posto, che circolava con il motorino senza indossare casco. Dagli accertamenti è emerso che non aveva la patente di guida e che il motorino era senza assicurazione. L'inserimento del numero di telaio nel database dell'Arma ha consentito di risalire al furto, avvenuto 45 anni fa. Il proprietario derubato è stato così rintracciato, e grazie ad un dettaglio che ha fornito è stato reso possibile il riconoscimento del mezzo, che è stato sequestrato e che gli verrà restituito. (ANSA).