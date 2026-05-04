(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: 'allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare miglioro e tanto". E' uno dei messaggi postata sul forum a cui partecipava, "Italian Seduction", reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco che testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una one-Itis non è Chiara Poggi. Nei giorni scorsi la stampa aveva riportato una frase in cui Sempio diceva che "l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20". Per il difensore il post in cui Sempio scrive che "l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 ,da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one", contestualizzato e letto assieme al resto, si rivela "una formidabile prova a discarico, ossia favorevole a Sempio". (ANSA).