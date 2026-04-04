(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Teneva segregata in casa una donna e la maltrattava minacciando di pubblicare alcune sue foto intime. Un uomo di 39 anni di origini libiche è stato arrestato dai carabinieri di Tolentino (Macerata) e trasferito al carcere di Montacuto di Ancona. La donna, una cittadina brasiliana di 44 anni, dopo essere riuscita a scappare è stata ritrovata in stato confusionale nei dintorni della stazione di Tolentino. La sua scomparsa era stata denunciata da un conoscente che non riusciva a rintracciarla. L'operazione, condotta dai carabinieri della stazione locale di Tolentino e dal Nucleo operativo radiomobile, ha portato all'arresto dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era stata costretta a rientrare a Tolentino sotto il ricatto della diffusione di alcune foto intime. Una volta arrivata a casa dell'uomo, lui l'avrebbe tenuta chiusa e sottoposta ad abusi e la donna è riuscita a scappare approfittando di un momento di distrazione. Durante la perquisizione in casa dell'uomo sono stati trovati e sequestrati anche 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e mille euro in contanti. Nel frattempo la donna è stata portata al pronto soccorso. Nonostante abbia diverse lesioni, non è in gravi condizioni. È stato subito attivato il codice rosso per garantire la sicurezza e l'assistenza specialistica alla vittima. (ANSA).