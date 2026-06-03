(ANSA) - PAVIA, 03 GIU - Ha raccontato in lacrime ai genitori di essere stata violentata da un giovane di 22 anni, che la sera di sabato 30 maggio aveva conosciuto in una discoteca dell'Oltrepò Pavese. La ragazza, che ha 16 anni, avrebbe subito la violenza nel parcheggio del locale. Ma il 22enne di origini straniere, ora indagato per violenza sessuale, sostiene che la minorenne era consenziente. Sul fatto, venuto alla luce oggi pomeriggio, stanno indagando i carabinieri. I due si sono conosciuti sulla pista da ballo della discoteca. Hanno ballato insieme, si sono divertiti e, da quanto si è saputo, bevuto diversi alcolici. Poi sono usciti recandosi nell'ampio parcheggio fuori dalla discoteca. E qui sarebbero avvenuti i fatti. Una volta rientrata a casa, la 16enne ha detto ai suoi di aver subìto la violenza. I genitori l'hanno accompagnata al Policlinico San Matteo di Pavia per farla sottoporre a una visita. Poi si sono recati dai carabinieri per sporgere la denuncia, presentando anche il referto medico. Il 22enne, un ragazzo conosciuto nella zona, è stato identificato dai carabinieri. Il giovane respinge le accuse. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni testimoni e probabilmente ne sentiranno altri nelle prossime ore. (ANSA).