(ANSA) - PADOVA, 03 GIU - La Digos della Questura di Padova ha perquisito l''abitazione di un 28enne gravitante nell'area vicino ai circuiti anarco - antagonisti locali, sospettato di aver imbrattato l'auto di un giornalista con la scritta 'giornalista terrorista'. Il giovane è accusato di diffamazione aggravata e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. I fatti risalgono allo scorso 9 marzo quando, nel centro di Padova, si è svolta una manifestazione in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con un corteo promosso da un movimento femminista che ha visto circa 600 partecipanti. Durante l'evento, in piazza delle Erbe, l'auto del reporter intestata alla società Editrice Tnv - Telenuovo e parcheggiata assieme ad altre vetture della stampa locale, è stata imbrattata sul paraurti posteriore con la scritta 'giornalista terrorista' con la A che richiamava la sigla degli anarchici. Dopo la denuncia sporta dal professionista, la Digos ha avviato le indagini, coordinate dalla Procura euganea, che hanno portato ad identificare il presunto autore. (ANSA).