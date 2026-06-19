(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Vigilia di tensione per il Premio Strega, che si prepara a celebrare la finale l'8 luglio in Campidoglio. Stando a quanto riportato dal sito di Repubblica, ci sarebbe stato un duro confronto tra Michele Mari, che guida la sestina, e Teresa Ciabatti, durante una tappa del tour dei finalisti. In particolare, Mari avrebbe espresso giudizi offensivi su Michela Murgia, la scrittrice e attivista morta nel 2023, scatenando la reazione di Ciabatti. In serata, arriva la presa di posizione della Fondazione Bellonci, che organizza lo storico riconoscimento letterario: "In relazione a quanto riportato oggi dalla stampa circa le dichiarazioni attribuite a Michele Mari, la Fondazione Bellonci ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega". Secondo ricostruzioni al momento affidate a testimonianze indirette, il confronto sarebbe avvenuto durante uno degli spostamenti del tour dello Strega, nel viaggio verso Bisceglie. Nel van, insieme a Mari e Ciabatti, c'erano anche Matteo Nucci ed Elena Rui. Mari avrebbe collegato l'intransigenza e la rabbia di Murgia a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. Ciabatti avrebbe reagito, arrivando inizialmente a ipotizzare di ritirarsi dalla gara. Mari guida la sestina con 'I convitati di pietra' (Einaudi), che ha ottenuto 280 voti; al secondo posto Matteo Nucci, con 242 voti per 'Platone. Una storia d'amore' (Feltrinelli). Terza Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con 'Donnaregina' (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), 170 voti. Infine Elena Rui con 'Vedove di Camus' (L'orma), 163 voti. I finalisti del Premio Strega sono impegnati nello Strega Tour: 19 tappe in tutta Italia più una all'estero, quest'anno in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico. I prossimi incontri sono in calendario il 20 giugno a Francavilla al Mare, il 21 a San Benedetto del Tronto, il 24 a Selvazzano Dentro, il 25 a Milano, il 26 a Saint Vincent, il 27 a Verbania, dal 1 al 4 luglio a Città del Messico, il 7 luglio a Velletri. (ANSA).