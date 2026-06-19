(ANSA) - SALERNO, 19 GIU - Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un 15enne salernitano. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno, lungo corso Garibaldi. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'autovettura. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Salerno: per il 15enne non c'è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere qualche ora dopo. L'altro ferito è invece ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. (ANSA).