(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Lo scontro, avvenuto poco fa, tra una motocicletta e una bici è costato la vita a un uomo a Robella (Asti). Per il ciclista, un sessantenne di cui non sono ancora state rese note le generalità, l'impatto si è rivelato purtroppo fatale: nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Nell'incidente stradale è rimasto ferito seriamente anche il conducente della moto, un 61enne che ha riportato svariati traumi su tutto il corpo; la gravità delle sue condizioni ha richiesto l'intervento d'urgenza dell'elisoccorso per il trasporto rapido verso l'ospedale di Alessandria. Sul luogo del sinistro, oltre al personale medico giunto da Acqui Terme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la precisa dinamica della tragedia. L'area è stata messa in sicurezza mentre i militari dell'Arma lavorano per accertare eventuali responsabilità. (ANSA).