(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Alle 15:15 circa è stato riaperto il tratto A1 compreso tra Incisa e Firenze sud verso il capoluogo toscano precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Al momento in corrispondenza dell'incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda. Si registrano inoltre 4 km di coda per curiosi in direzione opposta nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma. E' in corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul luogo dell'evento sono intervenuto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. (ANSA).