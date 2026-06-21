(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 GIU - Un altro striscione è comparso sul viale Roma a Marina di Pietrasanta, luogo dell'incidente, e vi si legge: "Il tuo viaggio si è fermato qui, ma il tuo sorriso non si spegnerà mai, ciao Gabbo". Striscioni nella strada di Viareggio dove stava di casa con la famiglia il 17enne Gabriele Martini, morto nell'incidente stradale del suo scooter travolto da un Suv la notte del 20 giugno a Marina di Pietrasanta sul lungomare al confine con Forte dei Marmi. "Nulla cancellerà il tuo sorriso. Ciao Gabbo per sempre qua", hanno scritto gli amici in un telo appeso a una recinzione. Ci sono altre scritte sull'asfalto, nel quartiere Varignano. Una per Gabriele ("Gabbo per sempre con noi") e l'altra per l'amico Tommaso che era sullo scooter e che è ricoverato all'ospedale di Pisa ("Tommy lotta per noi"). Cordoglio viene espresso ai familiari non solo dai conoscenti ma anche da altri cittadini. L'incidente mortale ha suscitato grande emozione tra Viareggio e la Versilia. (ANSA).