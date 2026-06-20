(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 20 GIU - Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte Marmi (Lucca), in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un suv, con targa svizzera, che avrebbe fatto una inversione ad 'U'. L'incidente non lontano dalla discoteca Twiga. Gli occupanti del suv, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo. (ANSA).