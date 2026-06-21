(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 GIU - Una fiaccolata con 1.500 persone stasera ha ricordato Gabriele Martini, il 17enne deceduto nell'incidente stradale la notte fra venerdì e sabato sul viale Roma a Marina di Pietrasanta (Lucca). Era sullo scooter coinvolto nello scontro col Suv che faceva una manovra ad U sul lungomare. I compagni di classe del liceo Piaggia di Viareggio, la III B, hanno organizzato l'iniziativa partendo proprio dalla loro scuola, nel quartiere della Darsena, fino ad arrivare al Muraglione. Si sono presentati coi genitori e con tante altre persone. C'era il parroco don Luigi Angelini. "Era un gigante buono - ha detto il sacerdote - aveva un grande cuore, era l'anima della classe, la sapeva unire con il suo amore, la sua amicizia e la sua carità. Con Tommaso", il ragazzo ferito "erano grandi amici", "questa fiaccolata è il modo per questi ragazzi di dire che 'Gabbo' vive". I compagni di scuola hanno ricordato il loro amico con il coro "Gabbo è sempre con noi", stessa frase di uno striscione che ha aperto l'iniziativa. (ANSA).