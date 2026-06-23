(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Scontro alla Camera centrosinistra e vannacciani sugli ultimi interventi di ieri sera sugli odg al piano casa. Il dem Federico Fornaro ha affermato che FnV ha "superato un limite, in particolare" con "Sasso" che ha richiamato a nomi di persone straniere con una generalizzazione" per cui "il solo fatto di avere un nome straniero, ad essere di una religione" basta per "essere marchiato". Questo richiama al '38, alle leggi razziali". Le accuse, reiterate da altri esponenti delle opposizioni, sono state respinte da FnV che ha rivendicato la battaglia 'prima la casa agli italiani". "Voi siete razzisti con gli italiani", ha detto Sasso. (ANSA).