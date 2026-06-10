(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Un morto e due feriti tra i quali un bambino di dieci anni. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 2 ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari. Ha perso la vita Mauro Sanna, 44 anni di Villaputzu, feriti una donna e il figlio di 10 anni trasportati in codice rosso al Brotzu di Cagliari. L'incidente è avvenuto intorno alle 21. La vittima stava percorrendo a bordo della sua auto la provinciale 2 quando, forse durante un sorpasso e forse per evitare un impatto frontale con un altro veicolo, ha tamponato l'auto sulla quale viaggiavano la donna e il bambino. Le due auto sono finite fuori strada: quella di Sanna ha terminato la corsa contro un palo. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Purtroppo per Mauro Sanna non c'è stato nulla da fare. Madre e figlio, invece, sono stati trasportati in ospedale a Cagliari, ma non sarebbero in pericolo di vita. Si tratta del terzo morto in poco più 24 ore sulle strade sarde, dopo il candidato alle comunale di 25 anni deceduto, subito dopo lo scrutinio, a Sanluri, nel Medio Campidano, e di un centauro di 24, deceduto a Nuoro sempre lunedì sera. (ANSA).