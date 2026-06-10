(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Scontro in Aula alla Camera tra FdI ed M5s sulla commissione Covid con il vice presidente di turno, Sergio Costa, che è anche stato costretto a sospendere per alcuni minuti i lavori. Ad accendere la miccia l'intervento di Alice Buonguerrieri (FdI) che in un duro intervento ha invitato il leader M5s Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione e a farsi audire. "Non accettiamo lezioni di coraggio - ha detto tra l'altro - da chi parla di gestione pandemia in tv ma non è ancora venuto a farsi sentire". Dura la replica del pentastellato Alfonso Colucci che ha criticato "il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio". Parole contestata dai banchi del centrodestra ai quali da M5s hanno replicato con il coro: 'Onestà, onestà'. A quel punto Costa ha interrotto. (ANSA).