(ANSA) - ROMA, 10 GIU - L'UK Maritime Trade Operations (Ukmto) ha riferito di aver ricevuto una segnalazione di uno scontro a fuoco tra una nave mercantile e uomini armati a bordo di una piccola imbarcazione al largo della costa yemenita. Lo riferisce il Guardian. Secondo l'Ukmto le guardie a bordo della nave mercantile sono riuscite a respingere gli aggressori. L'incidente è avvenuto questa mattina a 88 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale yemenita di Balhaf. Nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma l'Associated Press ha riferito che i ribelli Houthi in Yemen hanno dichiarato che riprenderanno i loro attacchi contro le navi affiliate a Israele che transitano nel Mar Rosso. (ANSA).