(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Otto condanne hanno chiuso oggi a Torino il processo per gli incidenti che si verificarono in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Ramy Elgamy, il giovane che era morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene inflitte dai giudici spaziano dai 16 ai 10 mesi di reclusione. Solo a cinque imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Fra i condannati ci sono alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna. L'accusa è stata sostenuta dal pm Paolo Scafi. I dimostranti danneggiarono la facciata del commissariato di polizia Dora Vanchiglia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine schierate davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Ai ministeri dell'interno e della difesa, che si sono costituiti parte civile, dovrà essere versata una provvisionale pari rispettivamente a 2.900 e 14 mila euro. (ANSA).