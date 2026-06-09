(ANSA) - PARMA, 09 GIU - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata avvertita alle 10.36 nei pressi di Bedonia, in provincia di Parma. Il sisma, rilevato a una profondità di 10 chilometri dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato avvertito dalla popolazione, tante persone sono uscite nelle strade del paese, non si registrano danni ma le verifiche sono ancora in corso. La scossa è riconducibile allo sciame sismico rilevato in Alta Val Taro fra i centri di Bedonia e Tornolo: 23 scosse di magnitudo superiore a 2 gradi della scala Richter sono state registrate dall'Ingv tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi. (ANSA).