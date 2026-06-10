(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi tre anni e mezzo di governo per 35 mesi quasi consecutivi purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il Pd sta facendo proposte è il costo dell'energia". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine dell'intitolazione del circolo di Monteverde a Valeria Fedeli. "Non possiamo tornare competitivi, le nostre imprese fanno fatica se il costo delle bollette è il più caro d'Europa, le pagano anche le famiglie e i lavoratori - aggiunge -. Bisogna intervenire come hanno fatto in altri Paesi investendo molto di più sull'energia pulita e rinnovabile e, se adesso avremo qualche margine in più per le regole europee, bisogna che il governo faccia quello che per una sua guerra ideologica non ha fatto in questi quattro anni". "Noi siamo disponibili come opposizione a dare una mano su questo, cioè a dire cosa bisogna fare per ridurre velocemente il costo delle bollette e il costo dell'energia, il primo fattore che ci darebbe un po' di respiro e anche un po' di slancio per ritornare a crescere".. (ANSA).