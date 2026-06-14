(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Mi chiedo se sia normale che la presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna, riferendosi alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulla fiera Più Libri Più Liberi. Secondo Schlein, il governo "trova il tempo per commentare le scelte delle fiere del libro o per discutere di dichiarazioni di antifascismo richieste agli espositori, ma non interviene su episodi molto più gravi". Quanto a Meloni "non l'abbiamo sentita animarsi allo stesso modo quando una parte della destra metteva adesivi per distinguere i negozi italiani da quelli gestiti da stranieri o quando venivano stilate liste di proscrizione contro professori considerati non allineati". "Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista - ha aggiunto - . Nel garantire la libertà di manifestazione del pensiero non considera il fascismo un'opinione, ma lo mette al bando", ha affermato. "Viviamo in un Paese che ha una Costituzione scritta da chi ha fatto la Resistenza per liberarci dal regime fascista e dall'occupazione nazista", ha concluso la segretaria del Pd. (ANSA).