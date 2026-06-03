(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO, 03 GIU - "La maggioranza ha affossato la nostra proposta, di tutte le opposizioni, per una legge sul fine vita. È appena accaduto in Senato, è gravissimo, è la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato". Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro elettorale a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. "È indegno - aggiunge Schlein - tra l'altro nel giorno in cui un'altra donna, Lucia, da Trieste ha dovuto andare altrove per trovare una risposta". "Noi dobbiamo continuare a insistere - ha concluso la segretaria del Pd -, ma trovo vergognoso che la destra con il voto di oggi al Senato abbia affossato una proposta che porta la firma di tutti i senatori di tutte le opposizioni. È da anni che stiamo provando a farla passare, si sono fatte decine e decine di audizioni, ci hanno fatto fare più audizioni sul fine vita che non sulla riforma costituzionale che per fortuna gli italiani hanno bloccato". (ANSA).