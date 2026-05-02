(ANSA) - CHIETI, 02 MAG - "Trump ha annunciato di aumentare i dazi sulle auto europee al 25%. Per l'Italia, che ha cinque miliardi di esportazione di auto verso gli Usa, sarebbe un colpo durissimo. Il governo reintegri immediatamente quel fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%. Chieda in Europa una risposta forte, unitaria a questi dazi. Bisogna convincere Trump a fermarsi perché sta danneggiando enormemente tutte le economie, anche quella americana". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, poco prima di partecipare al 'Congresso delle idee' a Chieti, in vista delle amministrative in cui è candidato Giovanni Legnini. (ANSA).