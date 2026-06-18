(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "L'alleanza progressista è già più larga e l'abbiamo costruita nei tanti comuni e regioni dove governiamo insieme e non abbiamo nessuno problema. L'alleanza progressista è già più larga poi questo non significa che le principali forze di opposizione non facciano inziative. Io sono testardamente unitaria perchè lo chiede la nostra gente". Lo afferma la leader del Pd, Elly Schlein, a Tagadà parlando delle polemiche nel centrosinistra dopo la foto che la ritraeva con i leader di Avs ed M5s. "Tutti sappiamo che il programma lo faremo con tutta l'alleanza da settembre, ma questo non significa che staremo fermi. Io - dice ancora - non ho mai messo veti su nessuno, noi non ci mettiamo solo contro gli avversari ma insieme per le cose che vogliamo fare". (ANSA).