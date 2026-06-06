(ANSA) - VENEZIA, 06 GIU - Sull'ebola "siamo molto sereni, non c'è nessuna preoccupazione". L'ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo alla Festa dell'Innovazione del Foglio a Venezia. "Ho parlato con il ministro della Salute cipriota una settimana fa e ieri si è tenuta questa riunione informale. Noi siamo stati i primi dopo gli organismi internazionali ad avere la parola e con il sottoscritto abbiamo presentato quello che ha fatto l'Italia ispirato alla massima precauzione su chi arriva da queste zone dell'Africa a rischio". (ANSA).